Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйло и политолог Эрика Франц заявили, что ВСУ готовятся к весеннему наступлению.

"Людские и материальные потери могут ограничить успех Украины", — написали в Foreign Affairs.

По словам специалистов, военная помощь Киеву со стороны Запада приближает завершение вооружённого столкновения. Однако эксперты предупредили: чем дольше длится конфликт, тем выше становится вероятность ослабления поддержки партнёров.

Ранее журналисты FA предложили сформировать аналог альянса НАТО для ввода войск на Украину.