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Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху

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Силовые структуры

Научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйло и политолог Эрика Франц заявили, что ВСУ готовятся к весеннему наступлению.

Foreign Affairs: Украина готовится к весеннему наступлению, но потери могут помешать успеху

"Людские и материальные потери могут ограничить успех Украины", — написали в Foreign Affairs.

По словам специалистов, военная помощь Киеву со стороны Запада приближает завершение вооружённого столкновения. Однако эксперты предупредили: чем дольше длится конфликт, тем выше становится вероятность ослабления поддержки партнёров.

Ранее журналисты FA предложили сформировать аналог альянса НАТО для ввода войск на Украину.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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