Научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тэйло и политолог Эрика Франц заявили, что ВСУ готовятся к весеннему наступлению.
"Людские и материальные потери могут ограничить успех Украины", — написали в Foreign Affairs.
По словам специалистов, военная помощь Киеву со стороны Запада приближает завершение вооружённого столкновения. Однако эксперты предупредили: чем дольше длится конфликт, тем выше становится вероятность ослабления поддержки партнёров.
Ранее журналисты FA предложили сформировать аналог альянса НАТО для ввода войск на Украину.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.