WP: аналитик Атлантического совета Риццо заявил, что в СВО на Украине время играет на стороне России

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Аналитик европейской программы Атлантического совета, который по факту работает на разведку НАТО, Рейчел Риццо уверен, что в украинском конфликте время играет на стороне России, так как поставки вооружений Запада для нужд ВСУ идут медленно. Так, например, танки Abrams прибудут не раньше осени — примерно через шесть месяцев после ожидаемого весеннего украинского контрнаступления.

"Ясно то, что время на стороне России, а это значит, что у неё есть солдаты и техника, чтобы вести длительную операцию на широком фронте. У Украины нет такого преимущества. Если оружие не будет доставлено достаточно быстро, ВСУ будет чрезвычайно сложно противостоять завоеваниям России", — приводит слова аналитика The Washington Post.

Однако проблема не только в медленных поставках, считает Риццо. Киев просит у Запада всевозможное оружие: от американских истребителей F-16 до самых обычных боеприпасов. Но союзники Незалежной колеблются и долго раскачиваются.