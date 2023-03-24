Леонков назвал состав танковой армады ВС РФ, о которой говорил Дмитрий Медведев

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что Россия планирует в 2023 году выпустить полторы тысячи танков. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал заявление политика и отметил, что часть танковой армады будет состоять их новых машин, другая часть — из модернизированной техники.

"Это, например, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв-3", — предположил аналитик в беседе с "МК".

Несмотря на то что российские Т-62М некоторые эксперты называют устаревшими и неспособными принимать участие в противотанковых боях, они могут применяться в качестве поддержки пехоты и выступать против лёгкобронированной техники, указал Леонков.

Аналитик подчеркнул, что в разработке новых танков поможет опыт спецоперации на Украине. На данный момент у российской армии есть 12 тысяч машин: некоторые из них находятся в действующих частях, другие размещены на базах хранения.

"По-хорошему, им необходимо провести апгрейд, чтобы довести до современного уровня на ближайшее десять лет. По деньгам модернизация танка — это примерно 30 процентов стоимости от производства нового аналогичного танка", — объяснил Леонков.