С начала спецоперации на Украине российская армия и Народные милиции республик Донбасса обогащали свой боевой опыт. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Первое время солдаты называли себя "союзниками" и работали автономно. Кроме того, военнослужащие ВС РФ считались профессионалами с современным вооружением.
Однако в ходе боевых действий бойцы Народной милиции доказали свой опыт, накопленный за восемь лет. Более того, многие российские офицеры с военным образованием многому научились у командиров Донбасса, отметил Сладков.
Пошло общее улучшение в обеспечении войск, взаимодействие стало более тесным, пошли штурмовые действия одинаково "дерзкие и бесстрашные", а также исчез термин "союзники".
"Все совершенно обосновано стали нашими. Грань стерлась. Осталось чуть-чуть. И это главное", — заключил он в своём Telegram-канале.
После вхождения республик в состав Российской Федерации Народные Милиции закономерно были интегрированы в состав ВС РФ как 1-й и 2-й армейские корпуса.
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