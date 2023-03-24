Сладков рассказал о процессе интеграции Народных милиций Донбасса в состав ВС РФ

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

С начала спецоперации на Украине российская армия и Народные милиции республик Донбасса обогащали свой боевой опыт. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков. Первое время солдаты называли себя "союзниками" и работали автономно. Кроме того, военнослужащие ВС РФ считались профессионалами с современным вооружением.

Однако в ходе боевых действий бойцы Народной милиции доказали свой опыт, накопленный за восемь лет. Более того, многие российские офицеры с военным образованием многому научились у командиров Донбасса, отметил Сладков.

Пошло общее улучшение в обеспечении войск, взаимодействие стало более тесным, пошли штурмовые действия одинаково "дерзкие и бесстрашные", а также исчез термин "союзники".

"Все совершенно обосновано стали нашими. Грань стерлась. Осталось чуть-чуть. И это главное", — заключил он в своём Telegram-канале.

После вхождения республик в состав Российской Федерации Народные Милиции закономерно были интегрированы в состав ВС РФ как 1-й и 2-й армейские корпуса.