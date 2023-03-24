В телефоне солдата ВСУ бойцы ВС РФ обнаружили рапорт об избиении службой ВСП

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные ВС РФ обнаружили в мобильном телефоне ликвидированного ВСУ солдата необычный рапорт. Об этом проинформировало "Военное обозрение".

В рапорте старший солдат-стрелец третьего отделения 3-го взвода 3-й роты Артём Топол рассказал о нежелании выходить на позиции для выполнения боевой задачи. Он отметил, что принял такое решение в связи с его избиением военными из "Внутренней службы правопорядка".

"3 февраля к нам в расположение ворвались люди с надписью ВСП, не представились и не предъявили никаких документов, начали наносить удары по голове и области живота. В результате получены травмы головы и живота", — сообщил Топол.

Ликвидированный солдат служил в 118-м батальоне 111-й бригады территориальной обороны ВСУ. Боец подчеркнул в рапорте, что написал заявление в прокуратуру.

Часто формирование под названием "Внутренняя служба правопорядка" выполняет в войсках Украины функции, аналогичные российской военной полиции. Однако в условиях боевых действий нередко используется и как заградотряд, а также для расправ над неугодными солдатами.