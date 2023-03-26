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Глава Снигирёвки Барбашов рассказал о планах Киева по выманиванию ВС РФ на берег реки Ингулец

1:35
Силовые структуры

ВСУ сейчас заняты сооружением долговременных оборонительных линий на правом берегу реки Ингулец в районе Снигирёвки. Украинские военные собираются выманить сюда ВС РФ. О планах ВСУ поведал глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

Глава Снигирёвки Барбашов рассказал о планах Киева по выманиванию ВС РФ на берег реки Ингулец

"В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений", — сказал Барбашов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник уточнил, что в этом районе украинской стороной проводятся строительные работы по сооружению долговременного оборонительного рубежа. Аналогичные действия со стороны ВСУ фиксируются также в Павловке, Евгеновке, Иванокепено.

Барбашов рассказал, что в планах Киева — выманить российских военных на высокий правый берег реки Ингулец и дать им здесь бой. Чиновник напомнил, что точно такой же план был с марте 1944 года у командования фашистской Германии. Однако тогда намерениям немцев не суждено было сбыться — в ходе Березнеговато-Снигиревской операции 6-я армия вермахта попала в окружение и была разбита.

Барбашов добавил, что с целью дезинформации ВС РФ украинские военные создают видимость перемещений между посёлками. Они также пытаются скрыть передвижения техники, по несколько раз в день включая сигнал воздушной тревоги.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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