Глава Снигирёвки Барбашов рассказал о планах Киева по выманиванию ВС РФ на берег реки Ингулец

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ сейчас заняты сооружением долговременных оборонительных линий на правом берегу реки Ингулец в районе Снигирёвки. Украинские военные собираются выманить сюда ВС РФ. О планах ВСУ поведал глава российской администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов.

"В настоящее время по всей линии правого берега реки Ингулец украинскими вооруженными формированиями производится возведение долговременных сооружений", — сказал Барбашов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник уточнил, что в этом районе украинской стороной проводятся строительные работы по сооружению долговременного оборонительного рубежа. Аналогичные действия со стороны ВСУ фиксируются также в Павловке, Евгеновке, Иванокепено.

Барбашов рассказал, что в планах Киева — выманить российских военных на высокий правый берег реки Ингулец и дать им здесь бой. Чиновник напомнил, что точно такой же план был с марте 1944 года у командования фашистской Германии. Однако тогда намерениям немцев не суждено было сбыться — в ходе Березнеговато-Снигиревской операции 6-я армия вермахта попала в окружение и была разбита.

Барбашов добавил, что с целью дезинформации ВС РФ украинские военные создают видимость перемещений между посёлками. Они также пытаются скрыть передвижения техники, по несколько раз в день включая сигнал воздушной тревоги.