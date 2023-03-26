Десантники и морпехи ВС России взяли шесть опорных пунктов ВСУ под Кременной в ЛНР

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный корреспондент Станислав Обищенко рассказал о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике.

По информации RT, армия РФ продвигается в лесах под Кременной. За два дня российские военные преодолели 500 метров по линии фронта, сказал журналист.

Он добавил, что десантники и морпехи ВС РФ взяли под контроль шесть опорных пунктов противника. При этом два из них украинские солдаты сильно укрепили, отметил Обищенко.

Также он сообщил, что участники спецоперации помогают раненым и хоронят погибших военных ВСУ. Как подчеркнули в издании, украинские солдаты устанавливают взрывчатку на телах убитых товарищей.

Ранее военкоры "Русской Весны" заявили, что российские военные обнаружили метод выкуривания противника из окопов с помощью полицейских средств.