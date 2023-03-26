Военный корреспондент Станислав Обищенко рассказал о наступлении Вооружённых сил Российской Федерации в Луганской Народной Республике.
По информации RT, армия РФ продвигается в лесах под Кременной. За два дня российские военные преодолели 500 метров по линии фронта, сказал журналист.
Он добавил, что десантники и морпехи ВС РФ взяли под контроль шесть опорных пунктов противника. При этом два из них украинские солдаты сильно укрепили, отметил Обищенко.
Также он сообщил, что участники спецоперации помогают раненым и хоронят погибших военных ВСУ. Как подчеркнули в издании, украинские солдаты устанавливают взрывчатку на телах убитых товарищей.
Ранее военкоры "Русской Весны" заявили, что российские военные обнаружили метод выкуривания противника из окопов с помощью полицейских средств.
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Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.