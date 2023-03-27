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Командующий сухопутными войсками Украины побывал на Артёмовском направлении и рассказал о наиболее интенсивной фазе боёв

0:46
Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что посетил Артёмовское (Бахмутское) направление.

Командующий сухопутными войсками Украины побывал на Артёмовском направлении и рассказал о наиболее интенсивной фазе боёв

По информации военного, происходит самая интенсивная фаза боёв за населённый пункт. Обстановку командующий назвал тяжёлой, но стабильной. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступать, подчеркнул Сырский.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью", — написал командующий в своём Telegram-каканле.

Как отметил Сырский, ВСУ должны сохранить контроль над укреплениями и оборудованными огневыми сооружениями.

Ранее командующий анонсировал скорое контрнаступление армии Украины под Артёмовском.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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Командующий сухопутными войсками Украины побывал на Артёмовском направлении и рассказал о наиболее интенсивной фазе боёв
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