Командующий сухопутными войсками Украины побывал на Артёмовском направлении и рассказал о наиболее интенсивной фазе боёв

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что посетил Артёмовское (Бахмутское) направление.

По информации военного, происходит самая интенсивная фаза боёв за населённый пункт. Обстановку командующий назвал тяжёлой, но стабильной. Вооружённые силы Российской Федерации продолжают наступать, подчеркнул Сырский.

"Оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью", — написал командующий в своём Telegram-каканле.

Как отметил Сырский, ВСУ должны сохранить контроль над укреплениями и оборудованными огневыми сооружениями.

Ранее командующий анонсировал скорое контрнаступление армии Украины под Артёмовском.