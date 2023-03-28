The Guardian: солдаты ВСУ отказываются возвращаться на Украину из Великобритании

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обучение украинских танкистов в Британии вызывает недовольство из-за низкого уровня подготовки. Только 20 процентов солдат смогли успешно сдать выпускной экзамен. Тренировка экипажей танков Challenger 2 только недавно завершилась, однако её результаты неутешительны. Сообщается, что боевые машины были отправлены на Украину, но сами бойцы остались на британских военных базах.

"Большинство украинских военнослужащих не смогли набрать даже минимального результата. Только 20% из всех сумели показать какие-то знания", — говорится в публикации The Guardian.

Это связано с тем, что некоторые военные не желают возвращаться на родину и предпринимают попытки дезертировать и скрыться от британских властей.

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