Словакия в пять раз увеличит производство использующихся на Украине боеприпасов

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Минобороны Словакии Ярослав Надь сказал, что власти страны увеличат производство поставляемых ВСУ боеприпасов калибра 155 миллиметров в пять раз.

Как подчеркнул министр, количество производимых снарядов в год должно увеличиться на 130 тысяч единиц. Братислава уже выделяет деньги для расширения мощностей, сообщил глава военного ведомства.

Вместе с этим Надь отметил, что Словакия сможет достигнуть поставленной цели, если стране поможет Евросоюз. Слова чиновника приводят журналисты Bloomberg.

Ранее бывший премьер Словакии, руководитель партии SMER Роберт Фицо назвал поставки истребителей МиГ-29 на Украину нарушением конституции.

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