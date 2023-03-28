Киев напоследок может совершить крупномасштабную атаку беспилотниками на Москву или полуостров Крым.
Об этом сообщил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
"У Украины есть сохранившиеся еще с советских времен беспилотники, у которых дальность, минимум, 1 тысяча километров, и которые сейчас постоянно тестируют на московском направлении. И у них есть ещё неизвестное количество ресурсов ТУ-143. В сумме такие вот ударные беспилотники, которые способны достать до Москвы, могут составлять 200-300 штук. И это опасно, — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".
По его словам, находясь в агонии, ВСУ вполне могут пытаться нанести этот удар по российской столице. Хотя там серьёзная система ПВО, но рассчитана на ядерные боеголовки, и не все подобные системы можно использовать для перехвата дронов. Тем более, что они летят низко и даже комплексы С-300, С-400, С-500 не всегда могут действовать против них.
Могут по Крыму их запустить, и поднять в воздух 100-200 штук на любом направлении, подытожил аналитик, отметив, что в таком случае какие-то беспилотные летательные аппараты обязательно долетят до своих целей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Яна Поплавская не верит опровержению Иосифа Пригожина.