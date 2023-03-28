Ищенко: Киев напоследок выпустит по Москве и Крыму одновременно 200-300 Стрижей Ту-143

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев напоследок может совершить крупномасштабную атаку беспилотниками на Москву или полуостров Крым.

Об этом сообщил глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"У Украины есть сохранившиеся еще с советских времен беспилотники, у которых дальность, минимум, 1 тысяча километров, и которые сейчас постоянно тестируют на московском направлении. И у них есть ещё неизвестное количество ресурсов ТУ-143. В сумме такие вот ударные беспилотники, которые способны достать до Москвы, могут составлять 200-300 штук. И это опасно, — цитирует эксперта "ПолитНавигатор".

По его словам, находясь в агонии, ВСУ вполне могут пытаться нанести этот удар по российской столице. Хотя там серьёзная система ПВО, но рассчитана на ядерные боеголовки, и не все подобные системы можно использовать для перехвата дронов. Тем более, что они летят низко и даже комплексы С-300, С-400, С-500 не всегда могут действовать против них.

Могут по Крыму их запустить, и поднять в воздух 100-200 штук на любом направлении, подытожил аналитик, отметив, что в таком случае какие-то беспилотные летательные аппараты обязательно долетят до своих целей.