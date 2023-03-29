Москалькова: украинские военнопленные, от которых отказался Киев, вернутся на родину

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские власти согласились принять захваченных российскими силами военнопленных ВСУ, которых ранее Киев отказался обменять, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В недавнее время я получила от уполномоченного по правам человека (Украины. — Прим. ред.) заверение, что они будут включены в списки, возвращены на родину к себе", — пояснила она в интервью агентству РИА Новости.

Ранее Киев отказался обменивать 70 солдат Вооруженных сил Украины на российских пленных, потому властями РФ были опубликованы в открытых источниках данные этих украинских военнослужащих.

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