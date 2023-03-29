Командир "Эспаньолы" пробрался в тыл ВСУ и оттуда корректировал миномётный огонь

Уникальный бой произошел в зоне СВО на окраине Угледара. Командир фанатского батальона "Эспаньола" пробрался в тыл ВСУ и оттуда корректировал миномётный огонь.

Без оружия, но с рацией боец смог зайти в расположение частей боевиков. Оттуда он начал корректировку миномётного огня своих однополчан. На кадрах, сделанных военнослужащими, видно, что вызывать удары разведчику пришлось буквально на себя. До скопления боевиков оставалось 15 метров.

Судя по кадрам, боевики смогли построить на данном участке серьёзную линию обороны. Взять её просто так было затруднительно, необходимо попасть гранатами точно в опорные пункты противника. Как рассказали потом бойцы, благодаря корректировке непосредственно с места они смогли справиться с задачей.

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