Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Atomic Heart заработала больше 10 млн долларов
Китай начнет строительство собственной альтернативы Starlink в 2023 году
Кашеварова заявила, что подсмотрела в кабинетах чиновников документ о важном решении
Путин: в перспективе санкции еще могут оказать негативное влияние на российскую экономику
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал новую концепцию защиты Запорожской АЭС
Московские школьники одержали победу на Всероссийской олимпиаде
Минобороны: российские военные уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Марков об атаках беспилотников на РФ: "Удары ВСУ по Москве станут реальностью уже скоро"
Зеленский согласился, что без поддержки США Украине не удастся победить Россию

Командир "Эспаньолы" пробрался в тыл ВСУ и оттуда корректировал миномётный огонь

Силовые структуры

Уникальный бой произошел в зоне СВО на окраине Угледара. Командир фанатского батальона "Эспаньола" пробрался в тыл ВСУ и оттуда корректировал миномётный огонь.

Командир "Эспаньолы" пробрался в тыл ВСУ и оттуда корректировал миномётный огонь

Без оружия, но с рацией боец смог зайти в расположение частей боевиков. Оттуда он начал корректировку миномётного огня своих однополчан. На кадрах, сделанных военнослужащими, видно, что вызывать удары разведчику пришлось буквально на себя. До скопления боевиков оставалось 15 метров.

Судя по кадрам, боевики смогли построить на данном участке серьёзную линию обороны. Взять её просто так было затруднительно, необходимо попасть гранатами точно в опорные пункты противника. Как рассказали потом бойцы, благодаря корректировке непосредственно с места они смогли справиться с задачей.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ
Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Северная Корея готова направить в зону СВО 500 тысяч солдат и воевать на стороне РФ — Сладков

Северная Корея готова присоединиться к специальной военной операции.

Военкор Сладков заявил о готовности КНДР отправить своих солдат в зону СВО на Украине
Царьград: танкисты ВСУ в Великобритании отказались возвращаться на Украину
Во время обучения в Британии только 20 процентов украинских военных сумели показать какие-то знания
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко
ВСУ якобы захватили 15 российских танков Т-90 "Прорыв"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Германия готовится к войне с США за передел мира — Wsws
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Сладков объяснил, почему Россия не уничтожает мосты и железнодорожные узлы на Украине
Последние материалы
Китай начнет строительство собственной альтернативы Starlink в 2023 году
Кашеварова заявила, что подсмотрела в кабинетах чиновников документ о важном решении
Такая солидарность: поляков вывели из себя поставки зерна из Украины
Путин: в перспективе санкции еще могут оказать негативное влияние на российскую экономику
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал новую концепцию защиты Запорожской АЭС
Психолог: важно чувствовать опору в момент опасности
Московские школьники одержали победу на Всероссийской олимпиаде
Минобороны: российские военные уничтожили узел связи и четыре пункта управления ВСУ
Марков об атаках беспилотников на РФ: "Удары ВСУ по Москве станут реальностью уже скоро"
Зеленский согласился, что без поддержки США Украине не удастся победить Россию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников