Кедми: военные аэродромы Украины с самолётами НАТО можно будет легко уничтожить

1:13 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине отсутствуют условия для создания военных аэродромов по образцу НАТО, но в случае появления таких объектов их можно будет легко уничтожить, считает политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что киевский режим регулярно просит истребители у Запада. Однако их негде размещать и обслуживать на Украине, указал эксперт. По его словам, на возведение одного аэродрома уйдёт около двух лет.

Кроме того, политолог добавил, что все украинские регионы находятся "как на ладони", поэтому аэродромы ВСУ можно будет с лёгкостью ликвидировать.

"Они не будут прикрыты с воздуха не только от других самолётов, но и от ракет", — пояснил Кедми в эфире программы "Полный контакт".

Специалист допустил, что страны НАТО предоставят Киеву истребители F-16. Но у боевиков ВСУ не получится применять их против российской авиации, резюмировал эксперт.

Ранее спикер ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что самолёты Mirage или Tornado не помогут Киеву. Он призвал Запад передать Украине современные истребители.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.