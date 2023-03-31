Немецкие танки Leopard, которые Киев начал получать от стран НАТО, не стоит воспринимать в качестве "чудо-оружия". Такое мнение выразил экс-начальник Генерального штаба армии Чехии генерал Йиржи Шедивы.
Он назвал эту тяжёлую технику "переоценённой". Генерал напомнил, что Турция использовала танки Leopard во время операции против "Исламского государства"* в Сирии, однако всего за несколько дней военные потеряли более 10 боевых машин.
"Это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как какое-то чудо-оружие, что точно не соответствует действительности", — отметил Шедивы в интервью Czdefence.
Генерал добавил, что западные политики не осведомлены о реальном положении украинской армии. По его словам, оценки Киева и Вашингтона, связанные с количеством потерь и побед ВСУ, серьёзно расходятся.
* признано решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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