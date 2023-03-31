Военные РФ уничтожили переодетых в гражданскую одежду боевиков ВСУ под Донецком

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики на Авдеевском направлении, нарушения правила и обычаев ведения войны, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы избежать обнаружения с беспилотников и ликвидации. Однако маскарад им не всегда помогает. Об этом сообщает Telegram-канал НМ ДНР.

На представленном видео зафиксирован момент, когда переодетые боевики ВСУ открыли огонь из миномёта. Это засекли с дрона бойцы 87-го полка Первого Донецкого армейского корпуса.

По неудачливым лицедеям был немедленно открыт ответный огонь поразивший их огневую позицию и опорные пункты, оборудованные в домах.