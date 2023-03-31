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Военные РФ уничтожили переодетых в гражданскую одежду боевиков ВСУ под Донецком

0:43
Силовые структуры

Украинские боевики на Авдеевском направлении, нарушения правила и обычаев ведения войны, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы избежать обнаружения с беспилотников и ликвидации. Однако маскарад им не всегда помогает. Об этом сообщает Telegram-канал НМ ДНР.

На представленном видео зафиксирован момент, когда переодетые боевики ВСУ открыли огонь из миномёта. Это засекли с дрона бойцы 87-го полка Первого Донецкого армейского корпуса.

По неудачливым лицедеям был немедленно открыт ответный огонь поразивший их огневую позицию и опорные пункты, оборудованные в домах.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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