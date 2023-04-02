Дандыкин: ВСУ надо ожидать нашего удара, о котором мы не говорим

1:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о растерянности украинских военных в районе Артёмовска, которым приходится противостоять вводимым в бой новым силам ВС РФ из числа добровольцев-штурмовиков, теснящим ВСУшников.

Дандыкин рассказал, что российская армия использует оружие, которое страшит украинцев — "Солнцепёк". А если прибавить к этому артиллерийский залп, в три раза превышающий тот, который есть у украинской стороны, то можно сделать вывод, что положение ВСУ оставляет желать лучшего.

Эксперт уверен, что украинской армии сейчас вообще не до обещанного наступления.

"ВСУ обещали наступать уже чуть ли не через недельку. Но сейчас им не до этого. А мы после отхода на другой берег Днепра и из Харьковской области свою оборону укрепили. И самое главное, что надо ожидать нашего удара, о котором мы не говорим, потому что так непринято, учитывая космическую разведку США и разведку с помощью их беспилотников", — объяснил Дандыкин в разговоре с "Украиной.ру".

Эксперт добавил, что ВС РФ выматывают противника, лишая его закоренелых нацистов и офицеров, которых у Киева и так катастрофически не хватает.

Дандыкин напомнил, что положение ВСУ не смогут спасти никакие натовские консультанты, потому что Киев даёт звание лейтенантов недоучившимся курсантам, сразу после этого бросая их на фронт.

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