Вооружённые силы Украины (ВСУ) собрали достаточную для наступления группировку в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, боевиков и вооружения Киев собрал вполне достаточно, чтобы пойти вперёд на Запорожском участке фронта. К наступлению президента Владимира Зеленского толкает Запад, требуя показать эффективность поставленного вооружения. Российские военные ждут этого в любой момент.
В украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области, в которых идёт подготовка общественного мнение к возможному наступлению, добавил собеседник издания.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.