Рогов: ВСУ скопили группировку для наступления в Запорожской области

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) собрали достаточную для наступления группировку в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, боевиков и вооружения Киев собрал вполне достаточно, чтобы пойти вперёд на Запорожском участке фронта. К наступлению президента Владимира Зеленского толкает Запад, требуя показать эффективность поставленного вооружения. Российские военные ждут этого в любой момент.

В украинских СМИ появилась серия заказных публикаций о Запорожской области, в которых идёт подготовка общественного мнение к возможному наступлению, добавил собеседник издания.

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