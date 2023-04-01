RV: ВСУ начали применять американскую систему разминирования M58 MICLIC, готовясь к наступлению

В Сети появилось видео применения вооружёнными силами Украины (ВСУ) американской системы разминирования M58 MICLIC в зоне спецоперации. Боевики, вероятно, ведут подготовку к наступлению. Кадры опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что система является аналогом советской установки УР-77 "Метеорит". Она запускает специальную твердотопливную ракету, которая подаёт на минное поле гибкий шланг, снаряжённый взрывчатым веществом. После его подрыва детонируют установленные мины, в результате появляется проход для техники и личного состава.

Ранее российские сапёры устроили сюрприз для штурмовиков ВСУ под Купянском с помощью минного шлагбаума.