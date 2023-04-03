Баранец: ВДВ РФ смогут "выковырять" боевиков ВС Украины из окопов с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"

В Министерстве обороны РФ сообщили, что личный состав ВДВ получил тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А "Солнцепёк". Это усилит их боевую мощь в ходе СВО, уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, сообщает iReactor. Подобного оружия в арсенале НАТО нет, поэтому оно наводит панику среди коллективного Запада.

Обозреватель отметил, что Воздушно-десантные войска работают непосредственно у линии боевого соприкосновения и практически всегда находятся в первых рядах атакующих.

"У него (Противника. — Прим. ред.) очень мощные опорные пункты. Иногда противник зарывается на глубину 15 метров, использует бетонные сооружения. И его очень тяжело выковырять оттуда", — говорит Баранец.

Поможет достать противника ТОС-1А "Солнцепёк", уверен собеседник издания. Оружие хорошо справляется с задачей уничтожить личный состав, который укрывается в фортификационных сооружениях. Дальность стрельбы данной системы составляет шесть километров.

"Они обладают очень мощными термобарическими боеприпасами, которые выжигают противника, находящегося в опорных пунктах", — заключил Баранец.

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