Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают наносить ежедневные удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ на Запорожском направлении.
Позиции украинской армии были обнаружены в результате работы разведчиков. Боевая авиация при помощи бомб уничтожила места дислокации противника, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".
"Есть прямое попадание. Второй раз прямое. Две бомбы попали в район цели. Цель поражена. Хорошая работа".
Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили военную базу, где находились иностранные наёмники ВСУ.
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Продвигаться армии России в Донбассе мешает артиллерия ВСУ.