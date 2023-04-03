РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают наносить ежедневные удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ на Запорожском направлении.

ВКС России уничтожают противника на Запорожском фронте

Позиции украинской армии были обнаружены в результате работы разведчиков. Боевая авиация при помощи бомб уничтожила места дислокации противника, сообщают военные корреспонденты "Русской весны".

"Есть прямое попадание. Второй раз прямое. Две бомбы попали в район цели. Цель поражена. Хорошая работа".

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили военную базу, где находились иностранные наёмники ВСУ.



