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РВ: ВКС РФ уничтожают боевиков ВСУ на Запорожском направлении

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Силовые структуры

Воздушно-космические силы (ВКС) России продолжают наносить ежедневные удары по скоплениям личного состава и военной техники ВСУ на Запорожском направлении.

ВКС России уничтожают противника на Запорожском фронте

Позиции украинской армии были обнаружены в результате работы разведчиков. Боевая авиация при помощи бомб уничтожила места дислокации противника, сообщают военные корреспонденты "Русской весны". 

"Есть прямое попадание. Второй раз прямое. Две бомбы попали в район цели. Цель поражена. Хорошая работа".

Ранее глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили военную базу, где находились иностранные наёмники ВСУ. 


 

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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