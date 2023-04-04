ВС России сорвали четыре попытки разведки боем ВСУ на Южно-Донецком направлении

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские националисты предприняли четыре попытки разведки боем на Южно-Донецком направлении и все они провалились, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

Российские военные пресекли все попытки ВСУшников и уничтожили около 20 боевиков.

"Противник предпринял четыре безуспешных попытки провести разведку боем передовых позиций группировки "Восток", — рассказал Гордеев РИА Новости.

Атаку украинцев отразили бойцы мотострелкового подразделения при огневой поддержке артиллерии.

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