Боевики спецназа ВСУ сняли постановочное видео "героического" боя с военными РФ

Украинские спецназовцы приняли участие в съёмках кино, про то, как они героически ведут бой с российскими военными и захватывают их позиции. Видео появилось в Сети.

В коротком ролике группа украинских "штурмовиков" в полной амуниции заходит в полуразрушенный многоквартирный дом. При этом за их действиями наблюдает несколько зевак на улице.

В здании боевики ловко уворачиваются от взрывов и ведут огонь из стрелкового оружия по несуществующему противнику. Всё это действо снимает на камеру оператор. А в конце за кадром раздаётся команда режиссёра: "Начали!".