Украинские спецназовцы приняли участие в съёмках кино, про то, как они героически ведут бой с российскими военными и захватывают их позиции. Видео появилось в Сети.
В коротком ролике группа украинских "штурмовиков" в полной амуниции заходит в полуразрушенный многоквартирный дом. При этом за их действиями наблюдает несколько зевак на улице.
В здании боевики ловко уворачиваются от взрывов и ведут огонь из стрелкового оружия по несуществующему противнику. Всё это действо снимает на камеру оператор. А в конце за кадром раздаётся команда режиссёра: "Начали!".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.