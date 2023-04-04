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Шурыгин оценил вероятность второй волны частичной мобилизации в России

Силовые структуры

Во второй волне частичной мобилизации нет никакой необходимости. С января открыт набор в 240 тысяч солдат-контрактников в новые части и соединения, которые разворачиваются в рамках наращивания Вооружённых сил России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Шурыгин оценил вероятность второй волны частичной мобилизации в России

Кроме того, осенью в запас переведены 140 тысяч солдат-срочников, которые уже прошли полный курс боевой подготовки. В скором времени резерв пополнится ещё на 140 тысяч.

"Итого, у нас только в "горячем" резерве находится 280 тысяч хорошо подготовленных резервистов. Здесь куда более важный вопрос: чем мы вооружим этих солдат, на какой технике они пойдут в бой? А это работа нашего ВПК!" — указал Шурыгин в своём Telegram-канале.

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Вот они - причины конфликта России и Украины. С чего всё начиналось?
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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