Шурыгин оценил вероятность второй волны частичной мобилизации в России

Во второй волне частичной мобилизации нет никакой необходимости. С января открыт набор в 240 тысяч солдат-контрактников в новые части и соединения, которые разворачиваются в рамках наращивания Вооружённых сил России. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Кроме того, осенью в запас переведены 140 тысяч солдат-срочников, которые уже прошли полный курс боевой подготовки. В скором времени резерв пополнится ещё на 140 тысяч.

"Итого, у нас только в "горячем" резерве находится 280 тысяч хорошо подготовленных резервистов. Здесь куда более важный вопрос: чем мы вооружим этих солдат, на какой технике они пойдут в бой? А это работа нашего ВПК!" — указал Шурыгин в своём Telegram-канале.

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