Reuters: командование НАТО даст старт контрнаступлению Украины

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Обучение военнослужащих Вооружённых сил Украины в странах Североатлантического альянса означает, что именно командование НАТО планирует дату и направление контрнаступления ВСУ, заявили американские эксперты.

По их словам, во время обучения украинской армии западные инструкторы оценивают военный потенциал Киева, на основании чего будет составлен план атаки.

"В рамках обучения украинских солдат в странах-членах НАТО будет определено, когда и где Вооруженными силам Украины начать контратаку", — пишет издание Reuters.

Авторы материала отмечают, что сейчас контрнаступление украинских сил горячо обсуждается в американских и европейских политических кругах.

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