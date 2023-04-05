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Борзенко заявил, что боевики ВСУ не сдают Артёмовск из-за заградотрядов и наркотиков

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Силовые структуры

Украинские войска не могут отступить из Артёмовска по нескольким причинам, заявил военный журналист Алексей Борзенко.

Борзенко заявил, что боевики ВСУ не сдают Артёмовск из-за заградотрядов и наркотиков

Во-первых, солдатам ВСУ не позволяют это сделать заградотряды, которые состоят из польских наёмников. Во-вторых, боевики киевского режима могут отступить только по одной дороге, которую называют "дорогой смерти" из-за регулярных обстрелов.

Третья причина состоит в том, что украинскую группировку в Артёмовске снабдили большим количество запрещённых веществ. Солдаты ВС РФ неоднократно находили на разгромленных позициях противника использованные шприцы, отметил Борзенко.

"Эти специальные наркотики лишают человека страха, он может открыто идти на пулемёт и так далее. Американцы давно снабжают ими ВСУ", — указал журналист в беседе с Телеканалом "360".

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Танатотерапевт: как излечить страх смерти у тех, кто прошел СВО
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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