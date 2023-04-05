Борзенко заявил, что боевики ВСУ не сдают Артёмовск из-за заградотрядов и наркотиков

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские войска не могут отступить из Артёмовска по нескольким причинам, заявил военный журналист Алексей Борзенко.

Во-первых, солдатам ВСУ не позволяют это сделать заградотряды, которые состоят из польских наёмников. Во-вторых, боевики киевского режима могут отступить только по одной дороге, которую называют "дорогой смерти" из-за регулярных обстрелов.

Третья причина состоит в том, что украинскую группировку в Артёмовске снабдили большим количество запрещённых веществ. Солдаты ВС РФ неоднократно находили на разгромленных позициях противника использованные шприцы, отметил Борзенко.

"Эти специальные наркотики лишают человека страха, он может открыто идти на пулемёт и так далее. Американцы давно снабжают ими ВСУ", — указал журналист в беседе с Телеканалом "360".

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