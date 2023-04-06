Бойцы группировки войск "Запад" сорвали три попытки украинских националистов перебросить свои подразделения на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, за день артиллеристы уничтожили три ДРГ ВСУ.
"Вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — рассказал Зыбинский РИА Новости.
По его словам, украинцы пытали провести ротацию войск в районе сразу трёх сёл:
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Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.