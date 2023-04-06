Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений Украины

Бойцы группировки войск "Запад" сорвали три попытки украинских националистов перебросить свои подразделения на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

По его словам, за день артиллеристы уничтожили три ДРГ ВСУ.

"Вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны", — рассказал Зыбинский РИА Новости.

По его словам, украинцы пытали провести ротацию войск в районе сразу трёх сёл:

Двуречное,

Синьковка,

Стельмаховка.

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