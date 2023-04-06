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РВ: блогеру угрожают на Украине за рассказ о преступлении командира спецназа "Кракен"*

1:16
Силовые структуры

Украинскому волонтёру и блогеру Алексею Оскеру, который рассказал о страшном преступлении командира националистического батальона, угрожают расправой на Украине. Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

РВ: блогеру угрожают на Украине за рассказ о преступлении командира спецназа "Кракен"*

Ранее дезертир из "Кракена"*, входящего в спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины, поведал Оскеру на стриме, как один из командиров батальона избил до полусмерти и заживо сжёг военных ВСУ, отказавшихся идти на убой.

Теперь украинские нацисты угрожают Оскеру расправой над его матерью. Об этом в ужасе и со слезами заявил сам волонтёр.

За блогера вступились другие военные ВСУ, которые заявили, что нечего угрожать ему за правду. И все солдаты знают, что "Кракен"* — любители грозить родне и проводить такие казни.

Сам Оскер — это скандально известный волонтёр, которого сажали не так давно под домашний арест за вскрытие проблем в ВСУ, заключили авторы издания.

* подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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