Российская армия продолжает планомерное уничтожение личного состава и военной техники вооружённых сил Украины. Результат очередного прицельного удара артиллерии ВС РФ по колонне ВСУ украинские боевики продемонстрировали на видео, которое распространяется в соцсетях.
На кадрах видны остатки сгоревших танков и боевых машин пехоты где-то в лесном массиве. Судя по всему, до линии боевого соприкосновения большая часть техники так и не добралась.
Ранее военкоры показали кадры "дороги смерти" в Бахмут (Артёмовск), которая усыпана уничтоженной бронетехникой НАТО.
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Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.