Украинские военные показали результат прицельного удара артиллерии ВС РФ по колонне ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает планомерное уничтожение личного состава и военной техники вооружённых сил Украины. Результат очередного прицельного удара артиллерии ВС РФ по колонне ВСУ украинские боевики продемонстрировали на видео, которое распространяется в соцсетях.

На кадрах видны остатки сгоревших танков и боевых машин пехоты где-то в лесном массиве. Судя по всему, до линии боевого соприкосновения большая часть техники так и не добралась.

Ранее военкоры показали кадры "дороги смерти" в Бахмут (Артёмовск), которая усыпана уничтоженной бронетехникой НАТО.