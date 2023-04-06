Военнослужащий ЗВО: иностранные наёмники под Купянском перешли на новую тактику

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Иностранные наёмники, воюющие за ВСУ на Купянском направлении Харьковской области, перешли на новую тактику. Об этом рассказал боец одного из подразделений армии России Западного военного округа.

По его словам, наёмников там очень много. Но если раньше они действовали в разведгруппах, то теперь их тактика изменилась.

Противник идёт боевым разведдозором, пытаясь выявить огневые точки российских подразделений, уточнил военный. Действуют они малыми группами, стараясь как-то "укусить".

Переговоры на польском языке здесь перехватывали ещё два-три месяца назад, сейчас в эфире появилась английская речь, заключил боец.

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