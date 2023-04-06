Около 130 боевиков потеряли ВСУ за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом в четверг, 6 апреля, сообщает Министерство обороны России.
"Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Двуречная, Песчаное и Масютовка Харьковской области", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны также рассказали о пресечении деятельности трёх диверсионно-разведывательных групп противника. Кроме того, за сутки российскими военными были уничтожены две боевые бронированные машины, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, сказали в ведомстве.
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