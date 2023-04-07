Боец "БАРСА": мобилизованные украинцы не хотят сражаться с РФ, но их заставляют наёмники

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые иностранные наёмники заставляют мобилизованных украинцев вступать в столкновения с российскими войсками, сообщил боец добровольческого батальона "БАРС" с позывным "Монгол".

По его словам, в подразделениях ВСУ служит огромное количество наёмников, которые не участвуют в штурмах. Военный добавил, что мобилизованные украинские солдаты всё чаще отказываются сражаться с ВС России, но им приходится это делать под угрозой расправы.

"Потому что сзади в них тыкают автоматом", — подчеркнул боец в беседе с URA.RU.

При этом военнослужащий отметил, что после штурмовых действий иностранцы куда-то "исчезают", а многие украинские военные сдаются в российский плен. Как пояснил "Монгол", с помощью современного оружия и авиации армия РФ одержит победу над националистами.

Ранее солдаты ВСУ записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором сообщили, что в ожесточённых боях под Авдеевкой ежедневно погибают мобилизованные.

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