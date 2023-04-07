Вооружённые иностранные наёмники заставляют мобилизованных украинцев вступать в столкновения с российскими войсками, сообщил боец добровольческого батальона "БАРС" с позывным "Монгол".
По его словам, в подразделениях ВСУ служит огромное количество наёмников, которые не участвуют в штурмах. Военный добавил, что мобилизованные украинские солдаты всё чаще отказываются сражаться с ВС России, но им приходится это делать под угрозой расправы.
"Потому что сзади в них тыкают автоматом", — подчеркнул боец в беседе с URA.RU.
При этом военнослужащий отметил, что после штурмовых действий иностранцы куда-то "исчезают", а многие украинские военные сдаются в российский плен. Как пояснил "Монгол", с помощью современного оружия и авиации армия РФ одержит победу над националистами.
Ранее солдаты ВСУ записали видеообращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором сообщили, что в ожесточённых боях под Авдеевкой ежедневно погибают мобилизованные.
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