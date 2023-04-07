Родственники бойцов 228-го батальона 127-й бригады ВСУ вышли на митинг в Харькове, сообщает "Политика страны". Они заявили, что их близких отправили в Артёмовск "обманным путём", в результате чего подразделение понесло большие потери.
"Они не отказываются выполнять свои обязанности, но с чем? С ножами на танки? Нет ни боевых офицеров, ни укомплектования", — рассказали родственники.
По их словам, на солдат оказывается моральное давление, поскольку командование ВСУ угрожает им тюрьмой. Военнослужащие без необходимого вооружения были "брошены на убой".
"Парни истощены. Их просто уничтожают", — подчеркнула сестра уже погибшего бойца.
Родственники намерены обратиться в прокуратуру. Ранее сами солдаты записали видеообращение и отметили, что их подразделение решили "утилизировать".
"Мы уже заканчиваемся. Нас просто ушатывают в тупую и говорят: "Ребята, всё хорошо", — заявил военный.
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