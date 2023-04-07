"РВ": техника НАТО пылает на Бахмутском фронте, "Ланцеты" уничтожают оружие ВСУ

Расчёт российского разведывательного беспилотника обнаружил на фронте у Бахмута самоходную артиллерийскую установку (САУ M109) вооружённых сил Украины американского производства.

Она была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом "Ланцет". Видео публикуют военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Техника НАТО пылает на Бахмутском фронте, "Ланцеты" уничтожают оружие врага, отмечают репортёры.

Ранее появились сообщения об ответе ВКС РФ "умными" планирующими бомбами на удары ВСУ из американских "Хаймарсов" по южному фронту.