Убийство военкора Владлена Татарского, а ранее Дарьи Дугиной — это попытка запугать военных корреспондентов.
Ведь именно они являются связующим звеном между идеологией и официальной мыслью, и адресованы на противоположную сторону, на пресс-конференции сказал глава фонда научных и исторических исследований "Основание" Андрей Анпилогов.
"Были провозглашены вопросы демилитаризации, денацификации — что это означает для конкретного жителя Украины? Вот эти все вопросы и Дарья, с идеей её отца и её и Русского мира, и Владлен Татарский — они отвечали на эти вопросы. И попытка остановить этот голос, который, работает не только здесь, что очень важно", — сказал эксперт.
Феномен русских военкоров и их творчество потом должны изучать в учебниках истории. А сейчас враги с ними сейчас борются, чтобы запугать оставшихся, подытожил Анпилогов.
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