Анпилогов: убийства русских военкоров Украине нужны для запугивания остальных

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Убийство военкора Владлена Татарского, а ранее Дарьи Дугиной — это попытка запугать военных корреспондентов.

Ведь именно они являются связующим звеном между идеологией и официальной мыслью, и адресованы на противоположную сторону, на пресс-конференции сказал глава фонда научных и исторических исследований "Основание" Андрей Анпилогов.

"Были провозглашены вопросы демилитаризации, денацификации — что это означает для конкретного жителя Украины? Вот эти все вопросы и Дарья, с идеей её отца и её и Русского мира, и Владлен Татарский — они отвечали на эти вопросы. И попытка остановить этот голос, который, работает не только здесь, что очень важно", — сказал эксперт.

Феномен русских военкоров и их творчество потом должны изучать в учебниках истории. А сейчас враги с ними сейчас борются, чтобы запугать оставшихся, подытожил Анпилогов.