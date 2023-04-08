Гордон*: "Мои два сына не на фронте, потому что они не граждане Украины"

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский пропагандист из Киева Дмитрий Гордон* объяснил, почему его сыновья и не думают защищать родную страну.

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

"Мои два сына не на фронте, потому что они не граждане Украины", — рассказал "патриот" о том, почему остальные украинцы должны умирать за киевскую власть, а его дети нет.

Как Гордон* ещё утверждает, у его первого сына болезнь с "которой жить трудно, не то что на фронт идти".

Правда, украинские военкоматы уже давно гребут всех, даже если человек на костылях. Но видно пропагандист киевского режима договорился с кем надо, подытожило издание.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.