Украинский пропагандист из Киева Дмитрий Гордон* объяснил, почему его сыновья и не думают защищать родную страну.
Об этом сообщает издание "Украина.ру".
"Мои два сына не на фронте, потому что они не граждане Украины", — рассказал "патриот" о том, почему остальные украинцы должны умирать за киевскую власть, а его дети нет.
Как Гордон* ещё утверждает, у его первого сына болезнь с "которой жить трудно, не то что на фронт идти".
Правда, украинские военкоматы уже давно гребут всех, даже если человек на костылях. Но видно пропагандист киевского режима договорился с кем надо, подытожило издание.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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