В Киеве заявили, что Украина смирилась с потерей Авдеевки

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве признали отсутствие перспектив удержания Авдеевки. По словам спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского, командование "предвидит следующие бои уже за Курахово".

Дмитрашковский также заявил, что обстановка на линии соприкосновения остается очень тяжёлой для ВСУ.

"Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию", — сказал спикер.

По его словам, самыми опасными направлениями остаются Авдеевское и Марьинское. Во многом это связано с тем, что здесь активно работает российская авиация.

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