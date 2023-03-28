Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об обстановке в Авдеевке.
"Согласно словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной", — отметил политик в эфире "Соловьёв Live".
Как сообщил чиновник, украинские военные ограничили доступ к населённому пункту для мирных жителей, волонтёров и журналистов. Врио главы ДНР добавил, что скоро Вооружённые силы Российской Федерации возьмут город под свой контроль.
Их позиции в Авдеевке улучшаются, подчеркнул Пушилин. Он указал на эффективную работу Донецкого армейского корпуса.
Ранее бывший командир роты батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что город находится в полукольце армии РФ.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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