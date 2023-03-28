Пушилин: ситуация в Авдеевке ДНР критическая для украинской армии

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал об обстановке в Авдеевке.

"Согласно словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, у них ситуация критичная или близка к критичной", — отметил политик в эфире "Соловьёв Live".

Как сообщил чиновник, украинские военные ограничили доступ к населённому пункту для мирных жителей, волонтёров и журналистов. Врио главы ДНР добавил, что скоро Вооружённые силы Российской Федерации возьмут город под свой контроль.

Их позиции в Авдеевке улучшаются, подчеркнул Пушилин. Он указал на эффективную работу Донецкого армейского корпуса.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар"* Евгений Дикий заявил, что город находится в полукольце армии РФ.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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