Офицер "Ахмата" с позывным "Охотник" пообещал отразить контрнаступление ВСУ в районе Кременной

1:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы "Ахмата" готовы отразить попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) перейти в контрнаступление на Кременском направлении. Об этом сообщил командир одного из подразделений спецназа с позывным "Охотник".

По его словам, раньше украинские боевики часто бросались в атаки, однако сейчас они осознают бесполезность таких действий. Военный отметил, что спецназ "Ахмат" ежедневно выбивает ВСУ из укреплённых районов и закрепляется на новых позициях.

"Мы готовы ко всему, "разберём" их, как и раньше "разбирали", для нас ничего нового нет", — рассказал боец в беседе с РИА Новости.

Другой представитель подразделения назвал ситуацию в районе Кременной сложной, но стабильной. Украинские диверсанты иногда совершают вылазки, которые оборачиваются неудачами для Киева, пояснил военнослужащий.

Ранее руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил о сорванном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении. Как подчеркнул политик, батальон "Восток-Ахмат" получил множество трофеев.

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