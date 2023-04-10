РИА Новости: боевики ВСУ попытались спасти раненого британского наёмника, но были уничтожены

Украинские боевики попытались прийти на помощь раненому британскому наёмнику, но операция по спасению завершилась неудачно для всех. Видео, которое редакция не может разместить в статье по этическим причинам, оказалось в распоряжении РИА Новости.

Запись была сделана на экшн-камеру погибшего впоследствии в результате обстрела украинского солдата. Двое всушников попытались эвакуировать бойца с флагом Великобритании на бронежилете. Наёмник при этом кричит и ругается на английском языке.

Российские бойцы заметили с дрона бегущих боевиков и взывающего о помощи британца и накрыли их огнём из миномёта. На кадрах зафиксирован печальный финал для всех троих.

На последних кадрах видно, что недалеко от солдат падает очередной снаряд, после чего запись обрывается.

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