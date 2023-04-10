Украинские боевики попытались прийти на помощь раненому британскому наёмнику, но операция по спасению завершилась неудачно для всех. Видео, которое редакция не может разместить в статье по этическим причинам, оказалось в распоряжении РИА Новости.
Запись была сделана на экшн-камеру погибшего впоследствии в результате обстрела украинского солдата. Двое всушников попытались эвакуировать бойца с флагом Великобритании на бронежилете. Наёмник при этом кричит и ругается на английском языке.
Российские бойцы заметили с дрона бегущих боевиков и взывающего о помощи британца и накрыли их огнём из миномёта. На кадрах зафиксирован печальный финал для всех троих.
На последних кадрах видно, что недалеко от солдат падает очередной снаряд, после чего запись обрывается.
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