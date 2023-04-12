Рогов: в Запорожской области на стороне РФ сражаются добровольцы из стран Балтии

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Добровольцы, приехавшие из стран Балтии, сражаются на стороне Вооружённых сил РФ в Запорожской области, следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

По его словам, в составе армии России с киевским режимом борются граждане Латвии, Эстонии и Литвы.

"Количество добровольцев из прибалтийских республик только на Запорожском направлении исчисляется десятками, лидерами являются литовцы", — отметил чиновник в беседе с ТАСС.

Как пояснил Рогов, добровольцы из Прибалтики будут претендовать на получение российского гражданства после завершения боевых действий. Он добавил, что эти люди хотят сохранить национальную самобытность и семейные ценности. При этом чиновник подчеркнул: в родных городах добровольцы столкнутся с преследованием и заключением под стражу.

Ранее Рогов исключил полномасштабное наступление ВСУ на Запорожском фронте в ближайшие дни.

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