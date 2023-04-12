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Сивков: старые советские танки Т-55, которые РФ гонит на фронт, ничуть не хуже "Леопардов"

1:08
Силовые структуры

Старые советские танки Т-55, которые Россия направила на линию соприкосновения, по своим характеристикам не уступают немецким боевым машинам Leopard 1. Об этом сообщил военспец Константин Сивков.

Сивков: старые советские танки Т-55, которые РФ гонит на фронт, ничуть не хуже "Леопардов"

По его словам, танки Leopard славятся мощными пушками, однако они функционируют без противотанковых комплексов. Эксперт отметил, что в советские Т-55 такие комплексы встроены. Речь идёт о ракетах "Кастет", способных пробивать бронированные машины противника.

"Т-55 ничуть не хуже, а даже лучше, чем Leopard 1", — пояснил Сивков в интервью "Военному делу".

Он напомнил, что в боях на территории Афганистана ВС РФ использовали танки Т-55 и Т-62. Как пояснил специалист, таких машин ещё много в России, поэтому их будут активно применять в ходе специальной военной операции (СВО).

Сивков поддержал решение российского командования по использованию советской тяжёлой техники на линии соприкосновения.

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Так ли страшны Leopard, как ими пугают? Анализ Артамонова
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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