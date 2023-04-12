Сивков: старые советские танки Т-55, которые РФ гонит на фронт, ничуть не хуже "Леопардов"

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Старые советские танки Т-55, которые Россия направила на линию соприкосновения, по своим характеристикам не уступают немецким боевым машинам Leopard 1. Об этом сообщил военспец Константин Сивков.

По его словам, танки Leopard славятся мощными пушками, однако они функционируют без противотанковых комплексов. Эксперт отметил, что в советские Т-55 такие комплексы встроены. Речь идёт о ракетах "Кастет", способных пробивать бронированные машины противника.

"Т-55 ничуть не хуже, а даже лучше, чем Leopard 1", — пояснил Сивков в интервью "Военному делу".

Он напомнил, что в боях на территории Афганистана ВС РФ использовали танки Т-55 и Т-62. Как пояснил специалист, таких машин ещё много в России, поэтому их будут активно применять в ходе специальной военной операции (СВО).

Сивков поддержал решение российского командования по использованию советской тяжёлой техники на линии соприкосновения.

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