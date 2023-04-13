Генерал ФСБ Михайлов: спецслужбы РФ ищут "кротов", сливавших Пентагону военную тайну

1:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские спецслужбы уже разыскивают "кротов", которые могли сливать Пентагону ценную военную информацию. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

Он не исключил, что действующие военнослужащие РФ или их родные могли передавать американским разведчикам данные о готовящихся российских ударах по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации.

"Сам факт обнародования секретных документов Пентагона — позитивным момент. Он поможет вычислить "кротов", — подчеркнул Михайлов в беседе с МК.

Генерал добавил, что предательство за деньги или по глупости было распространено во все времена. По его словам, в Минобороны, Генеральном штабе ВС РФ и ФСБ нельзя использовать телефоны именно из-за риска фиксации секретных данных и их последующей передачи противнику. Как пояснил Михайлов, в некоторых случаях родственников носителей информации пытаются вербовать, применяя компроматы.

Он призвал провести анализ обнародованных в Сети файлов Пентагона и выявить предателей в российских ведомствах.

Ранее журналисты Washington Post заявили, что утечка документов Минобороны США произошла с военной базы.

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