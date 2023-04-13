Экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал снимок с трофейной противорадиолокационной ракетой, сбитой российскими добровольцами в зоне проведения спецоперации.
По его словам, этот снаряд направят в Москву для изучения компонентов. Он также добавил, что в его руках находится дорогой трофей.
"На фото — с трофеем. Лучший подарок для моих технарей на День космонавтики", — подчеркнул Рогозин в Telegram-канале.
Ранее бывший глава "Роскосмоса" показал своим подписчикам уникальный беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ), который работает с помощью системы связи Starlink. Он пояснил, что дрон удалось захватить в качестве трофея на Запорожском направлении спецоперации.
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