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Украинский военный эксперт Свитан призвал ВСУ прорваться на 200 км вглубь России

1:03
Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) должны прорваться на 150-200 километров вглубь территории России, заявил украинский военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

Украинский военный эксперт Свитан призвал ВСУ прорваться на 200 км вглубь России

По его словам, украинским боевикам следует попытаться отодвинуть российские войска, артиллерию и армейские средства поражения от украинской границы. Он не исключил, что боевые действия развернутся на территории РФ.

"Как минимум 150-200 километров от нашей границы вглубь территории России должна быть демилитаризованная зона, то есть там не должно быть ни одного российского военного", — отметил Свитан в интервью изданию "Главред".

При этом военный эксперт не уточнил, какие средства позволят ВСУ попасть в Россию, а также не озвучил предпосылки для таких действий Киева.

Ранее обозреватель Politico Александр Уорд сообщил, что после утечки секретных документов Пентагона власти Украины начали сомневаться в возможности успешного контрнаступления.

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"Скоро начнется": Где ждать наступление ВСУ? РОГОВ раскрыл планы врага
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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