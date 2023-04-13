На участке фронта Сватово-Кременная бои не прекращаются. Десант ВС РФ берёт в плен боевиков ВСУ, а штурмовые отряды успешно уничтожают опорные пункты противника. Военкоры "Русской весны" показали очередное видео от первого лица с разбитой позиции ВСУ.
Группировка "Центр" штурмом взяла опорник украинских войск. На кадрах видны грамотно оборудованные позиции с огневыми точками и трупы военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские войска вошли в нужный ритм в ходе спецоперации на Украине, который позволит России одержать победу в конфликте.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".