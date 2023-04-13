RusVesna показала видеокадры с разбитого опорного пункта ВСУ у Кременной после штурма бойцами ВС РФ

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На участке фронта Сватово-Кременная бои не прекращаются. Десант ВС РФ берёт в плен боевиков ВСУ, а штурмовые отряды успешно уничтожают опорные пункты противника. Военкоры "Русской весны" показали очередное видео от первого лица с разбитой позиции ВСУ.

Группировка "Центр" штурмом взяла опорник украинских войск. На кадрах видны грамотно оборудованные позиции с огневыми точками и трупы военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские войска вошли в нужный ритм в ходе спецоперации на Украине, который позволит России одержать победу в конфликте.