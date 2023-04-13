Боевики ВСУ опубликовали кадры с "футуристическим" автомобилем, в надежде "испугать" русских

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Солдаты украинской армии опубликовали в Сети видео с секретным "футуристическим автомобилем", который является вершиной развития военной инженерной мысли. В ролике четверо боевиков грузятся в "Жигули" первой модели непонятной расцветки и без задних дверей, но зато с белыми дисками. В шутку водитель называет автомобиль Т-800.

Старая "Копейка", на удивление, заводится с первого раза, шофёр даёт по газам и "чудо-техника" задним ходом выезжает на позиции. Видимо, всушники рассчитывают, что российские военные "испугаются" одного её вида и начнут бежать.

"Эта тачка уже пережила, что хочешь", — комментирует "рулевой".

Ранее военкоры рассказали, как спецназовцы ВС РФ уничтожили позиции ВСУ "сапогом".