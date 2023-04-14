Бойцы ВС РФ утопили танк Leopard в болоте под Херсоном

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие танки Leopard на вооружении ВСУ уже действуют на Херсонском направлении, сообщил офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык".

По словам бойца, силы ВС России уже успели затопить один Leopard в болоте.

"Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", — рассказал "Бык" РИА Новости.

Кроме того, на направлении замечена работа немецких ЗРГ, которыми, предположительно, управляли наёмники из Германии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.