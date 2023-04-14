Немецкие танки Leopard на вооружении ВСУ уже действуют на Херсонском направлении, сообщил офицер добровольческого батальона "Сокол", командир одного из его подразделений с позывным "Бык".
По словам бойца, силы ВС России уже успели затопить один Leopard в болоте.
"Танки Leopard наблюдали. Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте", — рассказал "Бык" РИА Новости.
Кроме того, на направлении замечена работа немецких ЗРГ, которыми, предположительно, управляли наёмники из Германии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский танк Т-90А, захваченный боевиками ВСУ, в зоне СВО был замечен в США, пишут военкоры "Русской Весны".