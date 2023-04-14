Politico: Украина получила меньше трети обещанных Западом танков

До конца февраля в зоне, где ведутся боевые действия, украинская армия могла использовать только 31% из обещанных западными странами иностранных танков, сообщает американские СМИ.

"По данным на 23 февраля только 31% из 200 обещанных танков добрались до поля боя", — пишет издание Politico.

Авторы материала пояснили, что эта информация содержится в очередном пакете секретных документов Минобороны США, который попал в открытый доступ. Также разведка Пентагона сообщает, что ещё 120 западных боевых машин на тот момент были "уже близки" к передаче Киеву.

Ранее военный эксперт заявил, что контратака ВСУ начнётся с налёта "сотни беспилотников и мощнейшего удара".

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