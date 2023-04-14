Сорокин: Запад уже отвечает России на удар "Кинжалом" по секретному бункеру с генералами НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад уже отвечает на удар российских военных ракетой "Кинжал" по секретному бункеру под Львовом, в результате которого были уничтожены высокопоставленные офицеры США и НАТО. Но ответ это весьма странный. Об этом заявил историк и политолог Николай Сорокин в эфире YouTube-канала "День ТВ".

По мнению эксперта, на Западе поняли, что им надо дистанцироваться от украинского конфликта.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на очередное "нытьё" Киева с просьбой принять страну в альянс, заявил, что если Украина не одержит победу над Россией, то все разговоры о приёме в НАТО теряют свою актуальность, отметил аналитик.

"Это закамуфлированный ответ: "Нет, мы вас никуда не примем". И плюс перекладывание ответственности за дальнейшую судьбу западных "товарищей" непосредственно на украинское руководство", — заключил собеседник канала.

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